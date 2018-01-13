В Вене около 20 тысяч человек участвуют в митинге против правительства
В субботу, 13 января, в Вене проходит митинг против деятельности коалиционного правительства Австрии. Как сообщается в микроблоге местной полиции в Twitter, в мероприятиях принимают участие около 20 тысяч человек.
«Оценить количество участников демонстрации сложно, в настоящий момент мы исходим из 20 тысяч протестующих», — сообщается в заявлении венской полиции.
Участники митинга протестуют против правой политики канцлера Австрии Себастьяна Курца. Они выкрикивают антифашистские лозунги «Нацистов — вон», «Не дайте нацистам править» и «Беженцы должны остаться, а нацисты — убираться».
Напомним, в декабре прошлого года глава Австрийской народной партии Себастьян Курц и рукоовдитель Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе заявили о формировании коалиционного правительства, которое взяло курс на правую риторику.