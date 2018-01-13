Генерал ВСУ боится принимать технику из Крыма

13 Янв. 2018 2018-01-14T07:59:38+03:00

В сети появилось видео с оставшимися в Крыму украинскими кораблями и подлодкой "Запорожье" 1970 года выпуска Фото: кадр с видео

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Перед тем, как решить, принимать ли украинскую военную технику из Крыма, которую Россия предложила вернуть Украине, всю её надо тщательно проверить – там могут быть «скрытые подрывные устройства». С таким заявлением выступил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, уточнив, что проверять технику надо ещё на полуострове.

«Надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника, — чтобы принимать ее или нет», - заявил он в интервью местному изданию «Апостроф».

Ранее в Сети появилось видео, на котором можно рассмотреть украинские корабли в Крыму: морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подводную лодку «Запорожье» и спасательное буксирное судно «Кременец». Судя по кадрам, это действительно уже просто металлолом, техника находится «в плачевном состоянии».

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«Комсомолка» выяснила, в каком сейчас состоянии судна. Как оказалось, их временным местом базирования стала Стрелецкая бухта Севастополя. Они стоят без флагов, давно не крашены и не имеют экипажей, многим из них далеко за тридцать лет. Когда-то эта груда металла была красой и гордостью украинских Военно-Морских Сил. Почти четыре последних года на плаву этот морской антиквариат поддерживали российские моряки. Как чемодан без ручки: вроде не нужны, а бросить жалко – они просто утонут (подробности).