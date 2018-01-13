2018-01-13T23:35:43+03:00
Происшествия

В Швеции арестовали 15 неонацистов за участие в несанкционированной акции

Инцидент произошел в городе Гетеборге
Екатерина БОЛГОВА
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В Швеции на несанкционированной акции арестовали 15 неонацистовВ Швеции на несанкционированной акции арестовали 15 неонацистовФото: REUTERS
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В шведском городе Гетеборге за участие в не согласованной властями акции полицейские арестовали 15 членов неонацистской организации Северное движение сопротивления (NMR).

"Мы отвезли арестованных в полицейский участок. Они нарушили общественный порядок", — сообщил представитель местной полиции Ханс Липпенс.

Участники акции вышли на улицы города с плакатами и транспарантами с экстремистскими призывами. Кроме того, на междугородном шоссе на выезде из Гетерборга неонацисты повесили растяжку соответствующего националистического содержания.

В это же время в Гетеборге состоялось мероприятие, организованное противниками неонацистов. Как сообщает издание Local, полиция задержала двоих участников этой акции. В результате схватки с радикалами один из активистов получил ранения. Его состояние не уточняется. Начато расследование для выяснения причин произошедшего и зачинщиков беспорядков.

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