2018-01-13T23:48:57+03:00
В мире

В американской тюрьме в возрасте 92 лет умер один из экс-лидеров "Ку-клукс-клана"

Эдгар Рэй Киллен в 2005 году был осужден на 60 лет за убийства
Екатерина БОЛГОВА
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В США умер один из бывших лидеров "Ку-клукс-клана"В США умер один из бывших лидеров "Ку-клукс-клана"
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В тюрьме штата Миссисипи умер один из экс-лидеров ультраправого движения «Ку-клукс-клан» Эдгар Рэй Киллен. Он скончался в возрасте 92 лет, меньше недели не дожив до своего 93-летия.

Киллен был осужден в 2005 году за убийство правозащитников Джеймса Чейни, Майкла Швернера и Эндрю Гудмана. Следствие установило, что он со своими сторонниками совершил преступление в 1964 году. Тела убитых были найдены через полтора месяца после произошедшего. В 1967 году Киллена не смогли осудить из-за того, что он, по словам прокурора, не присутствовал на месте убийства.

В 1998 году расследование было возобновлено после публикаций в СМИ. В результате нового суда Киллен был приговорен к 60 годам лишения свободы, так как стал единственным обвиняемым непосредственно по делу об убийстве правозащитников, передает агентство Reuters.

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