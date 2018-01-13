Земану посоветовали ориентировать Чехию на ЕС и НАТО, а не на Россию и Китай

13 Янв. 2018 2018-01-13T23:56:24+03:00

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после первого тура президентских выборов в стране объявил, что он голосовал за действующего главу государства Милоша Земана, и во втором отдаст свой голос за него же.

Но посоветовал помнить, что республика должна ориентироваться на Евросоюз и Североатлантический альянс, а не на Россию и Китай.

«Если господин президент (Земан) хочет добиться успеха во втором туре, то должен ясно декларировать, что не намерен ориентировать нашу страну на восток, на Россию и Китай, и что он посещает эти страны только ради наших фирм, чтобы они вели там бизнес. Нельзя забывать, что Чехия является членом ЕС и НАТО», - приводит слова чешского премьера РИА Новости.

Напомним, во второй тур президентских выборов прошли Милош Земан, набравший 39,1% голосов избирателей и экс-руководитель Академии наук Иржи Драгош, которого поддержали 26,3% граждан.