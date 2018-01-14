После угроз Эрдогана Турция направила военную технику к границе с Сирией

14 Янв. 2018 2018-01-14T00:36:14+03:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если "террористы в Африне не сдадутся, то Турция их уничтожит за неделю" Фото: REUTERS

Ранее турецкий лидер заявил, что «оторвет головы» сирийским курдам, если они не сдадутся

Изменить размер текста: A A

После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Отрядам народной самообороны сирийских курдов (YPG) «оторвать головы», если они не сдадутся, турецкая армия направила к границе с Сирией колонну тяжелой военной техники.

Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на неназванный источник, в частности, в южную турецкую провинцию Хатай на грузовых машинах привезли пять танков.

Напомним, в субботу, 13 января, в ответ на огонь с территории сирийских курдов вооруженные силы Турции обстреляли из артиллерийских установок позиции YPG в Африне. А до этого Эрдоган заявил, что готов «в течение недели» начать военную операцию в подконтрольных курдским силам самообороны северо-западных районах Сирии — Манбидж и Африн.

«Они увидят, что мы сделаем через неделю. Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвем им головы», - приводят его слова турецкие СМИ.