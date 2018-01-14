2018-01-14T01:36:41+03:00
Происшествия

В албанском городе Шкодер прогремел взрыв, ранены восемь человек

По данным полиции, целью нападения был местный бизнесмен
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Съемочная группа RTCG случайно оказалась в центре событийСъемочная группа RTCG случайно оказалась в центре событийФото: кадр с видео
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В центре албанского города Шкодер, расположенном возле границы с Черногорией, в субботу прогремел взрыв, пострадали восемь человек. Трое из них получили серьезные ранения.

Об этом сообщает Радио и телевидение Черногории (RTCG), съемочная группа которого в тот момент как раз оказалась на месте происшествия – снимали сюжет об уличной торговле. По словам сотрудников RTCG, «это было как в кино», взрывной волной их отбросило на несколько метров, легкие травмы получила девушка-репортер.

«Хаос, паника, раненые люди, мы не знали, куда бежать. Удивительно, что не было еще более серьезных последствий», - поделилась впечатлениями корреспондент канала.

Взрывное устройство было прикреплено к мотоциклу, оставленному возле офиса сербско-черногорского национального меньшинства. По версии албанской полиции, целью нападения был местный бизнесмен.

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