Небо над Крымом под двойной защитой: второй дивизион ЗРК С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство

14 Янв. 2018 2018-01-14T03:04:12+03:00

Воздушное пространство на границе с Украиной будет контролировать новый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 Фото: Министерство обороны РФ

Зенитно-ракетная система на мысе Фиолент под Севастополем контролирует воздушное пространство на границе с Украиной [видео]

Изменить размер текста: A A

В Крыму заступил на боевое дежурство второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф». Система ПВО заняла свои позиции на мысе Фиолент под Севастополем, и теперь крымчане могут спать спокойно: небо над полуостровом под двойной защитой.

Напомним, первый дивизион комплекса С-400 «Триумф» был развернут в районе Феодосии весной прошлого года, а в декабре министерство обороны России сообщило, что с 12 января 2018 года воздушное пространство на границе с Украиной будет контролировать еще один.

Задача второго дивизиона ЗРК С-400 в Крыму — защита южных границ нашей страны, он должен вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить воздушный объект, представляющий угрозу.

Как рассказал телеканалу «Звезда» командир стартовой батареи первого зенитного ракетного дивизиона Евгений Маркелов, скорость у С-400 очень высокая, система отражает практически любое воздушное и космическое нападение, будь то самолет, вертолет или баллистическая ракета.