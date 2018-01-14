Роспотребнадзор: в Интернете продают опасный для здоровья жиросжигатель

14 Янв. 2018 2018-01-14T03:58:02+03:00

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Роспотребнадзор предупредил об опасном для здоровья жиросжигающем средстве DNP, которое продают в Интернете. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, в Великобритании люди от него уже пострадали, а в России этот препарат «не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки».

Однако «указанный продукт в нарушение требований законодательства рекламируется как «жиросжигатель» и реализуется в сети Интернет, в том числе через социальные сети, например, «VK.com».

Отмечается, что это средство содержит химическое вещество динитрофенол, которое используется при производстве красителей для пропитки дерева и тканей, и для приема внутрь в принципе не предназначено.

Поэтому Роспотребнадзор настоятельно рекомендует не покупать этот препарат и тем более не принимать его.