14 Янв. 2018 2018-01-14T04:40:47+03:00

Такой же «диагноз» член парламентской фракции БПП поставил и генпрокурору страны

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Украинский депутат и журналист афганского происхождения Мустафа Найем заявил, что у президента Украины Петра Порошенко развилась паранойя из-за Соединенных Штатов. Такой же «диагноз» он поставил и генпрокурору Незалежной Юрию Луценко.

«Они (Порошенко и Луценко) уверены, что США – это их самая большая беда», - сказал член парламентской фракции БПП в эфире телеканала ZIK.

По его словам, президент и генпрокурор «в своей политической психологии» — вассалы, обоим необходимо, чтобы кто-то указывал им, что и как надо делать. А вот «собственный народ, активистов и депутатов» они не слушают.

Нардеп обратил внимание, что антикоррупционный суд на Украине создается «только тогда, когда на этом настаивает МВФ, электронная декларация — когда говорит Евросоюз, а генпрокуроров снимают, если приезжает Байден».

Напомним, в интервью американскому телеканалу CNN Петру Порошенко пришлось оправдываться перед Западом за высокий уровень коррупции в стране.

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До украинских СМИ, до сознания журналистов Украины наконец-то стала доходить правда о том, что из себя представляет нынешнее руководство Незалежной, какое значение придают их стране в мире большой политике и то, насколько верно выражение «грош им цена» в отношении украинских побед, или, говоря на мове, «перемог» (подробности).