Крупная авария в Бразилии: погибли 13 человек
В бразильском штате Минас-Жерайс произошла страшная авария с участием нескольких транспортных средств, погибли не менее 13 человек, еще 39 получили травмы, ранения и ожоги.
Как сообщает портал Todo Noticias, на трассе столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовик. Фура перевозила бумагу, которая вспыхнула в результате столкновения, огонь быстро охватил груз, начался пожар.
Из-за дорожно-транспортного происшествия полиции пришлось перекрыть движение автомобилей в обоих направлениях на одной из самых важных автомагистралей в муниципалитете Грао Моголь. Это оживленное шоссе ведет в крупный город Белу-Оризонти, ДТП случилось примерно 500 километрах от него.
На месте работают спасатели, пожарные и медики. Как отмечают в экстренных службах города, состояние большинства пострадавших не вызывает опасений. Людей развозят по ближайшим больницам.