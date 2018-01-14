2018-01-14T06:11:59+03:00
В мире

Крупная авария в Бразилии: погибли 13 человек

На трассе столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовик
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Было перекрыто движение в обоих направленияхБыло перекрыто движение в обоих направленияхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В бразильском штате Минас-Жерайс произошла страшная авария с участием нескольких транспортных средств, погибли не менее 13 человек, еще 39 получили травмы, ранения и ожоги.

Как сообщает портал Todo Noticias, на трассе столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовик. Фура перевозила бумагу, которая вспыхнула в результате столкновения, огонь быстро охватил груз, начался пожар.

Из-за дорожно-транспортного происшествия полиции пришлось перекрыть движение автомобилей в обоих направлениях на одной из самых важных автомагистралей в муниципалитете Грао Моголь. Это оживленное шоссе ведет в крупный город Белу-Оризонти, ДТП случилось примерно 500 километрах от него.

На месте работают спасатели, пожарные и медики. Как отмечают в экстренных службах города, состояние большинства пострадавших не вызывает опасений. Людей развозят по ближайшим больницам.

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