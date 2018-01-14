Турция отправила танки к границе с Сирией

14 Янв. 2018 2018-01-14T06:37:46+03:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если "террористы в Африне не сдадутся, то Турция их уничтожит за неделю" Фото: REUTERS

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Турция направила в приграничную с Сирией южную провинцию Хатай колонну военной техники, в том числе танки. Как сообщило турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на источник в вооруженных силах страны, бронетехнику решили перебросить к САР, чтобы «усилить» пограничные части.

Журналистам удалось сфотографировать танки, которые транспортируют на прицепах грузовиков. Сотрудники агентства утверждают, что их как минимум пять.

Сотрудники Anadolu сфотографировали танкиФото: Twitter.com

Ранее сообщалось, что турецкая армия перебросила военную технику к сирийской границе после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Отрядам народной самообороны сирийских курдов (YPG) «оторвать головы», если они не сдадутся. Он заявил, что готов «в течение недели» начать военную операцию в подконтрольных курдским силам самообороны северо-западных районах Сирии — Манбидж и Африн.