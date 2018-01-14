2018-01-14T07:23:05+03:00
Политика

Киев попросил СМИ не публиковать «фейковые» обещания Порошенко не вредить России

В администрации президента Украины утверждают, что обнародованные документы – фальшивка [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Администрация президента Украины Петра Порошенко обратилась к отечественным СМИ с просьбой «не распространять фейковую информацию» – опубликованные грузинским телеканалом документы, в которых нынешний лидер Незалежной десять лет назад обещал не вредить России.

Заявление Петра Порошенко опубликовал грузинский телеканал "Рустави-2" Фото: facebook.com

Заявление Петра Порошенко опубликовал грузинский телеканал "Рустави-2"Фото: facebook.com

В комментарии его пресс-службы говорится, что бумаги на снимках «являются низкопробной подделкой и фейком», которые телекомпании «Рустави-2» подбросили… российские спецслужбы, разумеется.

В качестве доказательства приводится «факт, который легко проверить». Дескать, в документах целью поездки в Санкт-Петербург автор заявления указывает визит к родителям жены своего старшего сына Алексея, а «Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены».

«Регулярно приезжаю в Санкт-Петербург, где проживают родители жены моего старшего сына Алексея», - в частности, говорится в рукописном заявлении Фото: facebook.com

«Регулярно приезжаю в Санкт-Петербург, где проживают родители жены моего старшего сына Алексея», - в частности, говорится в рукописном заявленииФото: facebook.com

Кстати, парню тогда было уже 22 года, и он вполне мог жить с какой-нибудь девушкой из Питера гражданским браком, называя её женой. Да и Порошенко-старший мог солгать.

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До украинских СМИ, до сознания журналистов Украины наконец-то стала доходить правда о том, что из себя представляет нынешнее руководство Незалежной, какое значение придают их стране в мире большой политике и то, насколько верно выражение «грош им цена» в отношении украинских побед, или, говоря на мове, «перемог» (подробности).

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