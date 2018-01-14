2018-01-14T07:57:19+03:00
В мире

Экс-аналитик ЦРУ: американские спецслужбы вмешивались в выборы США

По словам эксперта, манипуляция политикой со стороны ФБР «становится реальностью» в Соединенных Штатах
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Бывший аналитик ЦРУ считает, что американские спецслужбы вмешивались в выборы СШАБывший аналитик ЦРУ считает, что американские спецслужбы вмешивались в выборы СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Экс-аналитик ЦРУ, а ныне правозащитник Реймонд Макговерн заявил, что в прошедшие в 2016 году президентские выборы в США вмешивались не российские власти, а американские спецслужбы, в том числе ФБР.

По его мнению, опубликованная ранее переписка бывшего контрразведчика ФБР Питера Стржока с его коллегой Лизой Пейдж стала «фактическим доказательством того, что должностные лица высокого ранга бывшей американской администрации вступили в сговор с целью не позволить Дональду Трампу попасть в Белый дом».

Как считает эксперт, в выборы могли вмешиваться некие «теневые персонажи». «Теперь выяснилось, что не Россия пыталась сфальсифицировать результаты выборов в США, а представители руководства американского разведывательного сообщества, теневые персонажи, которых иногда называют глубоким подпольем», - написал бывший аналитик ЦРУ в своей статье на портале Consortiumnews.com.

При этом Макговерн заметил, что манипуляция американской политикой со стороны спецслужб «становится реальностью».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Иран снял все ограничения на работу Telegram
Фотосессия американской семьи удивила интернет-пользователей
В Польше забросали камнями автомобиль с российскими номерами
Клинцевич высмеял украинского генерала за слова о технике из Крыма
Страны Африки в ООН осудили заявление Трампа о «грязных дырах»
Послы РФ и США наметили совместные шаги по улучшению российско-американских отношений
Экипаж Эдуарда Николаева стал третьим на 7 этапе "Дакара", сохранив лидерство в общем зачете
Захарова рассказала, какую должность мечтала занять в МИД
"Реал" проиграл "Вильярреалу" 0:1 в чемпионате Испании
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг баллотируется в сенат США
В Санкт-Петербурге предложили провести ЧМ по хоккею 2024 года
Украина и США провели совместные учения в Черном море
Передачи Ивана Проворова помогли "Филадельфии" выиграть 5:3 у "Нью-Джерси"
Губернатор Гавайев принес извинения за ложную ракетную тревогу
Погода в Москве на 14 января 2018 года: ожидается небольшой снег и до -6 градусов
Киев попросил СМИ не публиковать «фейковые» обещания Порошенко не вредить России
Турция отправила танки к границе с Сирией