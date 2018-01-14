Экс-аналитик ЦРУ: американские спецслужбы вмешивались в выборы США

14 Янв. 2018 2018-01-14T07:57:19+03:00

По словам эксперта, манипуляция политикой со стороны ФБР «становится реальностью» в Соединенных Штатах

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Экс-аналитик ЦРУ, а ныне правозащитник Реймонд Макговерн заявил, что в прошедшие в 2016 году президентские выборы в США вмешивались не российские власти, а американские спецслужбы, в том числе ФБР.

По его мнению, опубликованная ранее переписка бывшего контрразведчика ФБР Питера Стржока с его коллегой Лизой Пейдж стала «фактическим доказательством того, что должностные лица высокого ранга бывшей американской администрации вступили в сговор с целью не позволить Дональду Трампу попасть в Белый дом».

Как считает эксперт, в выборы могли вмешиваться некие «теневые персонажи». «Теперь выяснилось, что не Россия пыталась сфальсифицировать результаты выборов в США, а представители руководства американского разведывательного сообщества, теневые персонажи, которых иногда называют глубоким подпольем», - написал бывший аналитик ЦРУ в своей статье на портале Consortiumnews.com.

При этом Макговерн заметил, что манипуляция американской политикой со стороны спецслужб «становится реальностью».