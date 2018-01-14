2018-01-14T08:20:41+03:00
Спорт

Передачи Ивана Проворова помогли "Филадельфии" выиграть 5:3 у "Нью-Джерси"

Для команды россиянина это четвертая победа подряд
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Иван Проворов играет за "Филадельфию" в НХЛ.Иван Проворов играет за "Филадельфию" в НХЛ.Фото: REUTERS
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Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов отличился в очередном поединке регулярного первенства Национальной хоккейной лиги. Он сделал две результативные передачи на своих партнеров в победной игре против "Нью-Джерси", которая завершилась со счетом (1:1, 2:1, 2:1).

У хозяев шайбы на счету Джеспера Братта (6), Кайла Палмиери (22) и Дрю Стэффорда (60). В составе "Флайерз" точные броски сделал Шон Кутюрье (15-я и 39-я минуты), Уэйн Симмондс (32), Трэвис Конекны (45) и Михаэль Раффль (53).

Для 21-летнего Проворова, таким образом, статистика сезона улучшилась - 22 (8+14) очка в 43 играх этого чемпионата. "Филадельфия" выиграла четвертый матч подряд и занимает с 48 очками в 43 играх сезона девятое место в Восточной конференции.

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