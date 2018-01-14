14 Янв. 2018 2018-01-14T08:22:24+03:00

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Украина и США провели совместные учения в Черном море. В маневрах были задействованы ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США Carney (DDG-64) и украинские вертолеты Ка-27.

«Морская авиация ВМС Вооруженных сил Украины в Черном море провела совместные тренировки типа PASSEX с кораблем USS Carney Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ВМС незалежной в Facebook.

Как стало известно, в рамках учений украинские вертолеты осуществили несколько посадок на палубу USS Carney.

Кстати, после совместной тренировки американский эсминец покинул акваторию Черного моря.

Напомним, USS Carney, оснащенный системой ПРО «Иджис» и противоракетами «Стандарт-2», специально для участия в учениях прибыл к берегам Украины: он пришвартовался в одесском порту 8 января. Этот корабль, на борту которого также находятся 56 крылатых ракет «Томагавк», стал первым судном НАТО, посетившим одесский порт в 2018 году.