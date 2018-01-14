В Санкт-Петербурге предложили провести ЧМ по хоккею 2024 года

14 Янв. 2018 2018-01-14T08:31:28+03:00

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В Федерации хоккея России появился план выставить кандидатуру города Санкт-Петербурга в качестве претендента на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2024 года. Об этом сообщил в эфире YouTube-канала ФХР президент организации Владислав Третьяк во время трансляции поединка за 3 место на женском молодежном ЧМ по хоккею, который проходил в подмосковном Дмитрове:

- Юношеский чемпионат мира в этом году будет проходить в Челябинске и Магнитогорске. И еще мы хотим, чтобы взрослый чемпионат мира в 2024 году прошел в Санкт-Петербурге, - заявил он.

Как ожидается, там будет построен еще один хоккейный стадион с необходимой инфраструктурой. Санкт-Петербург уже принимал мировое первенство дважды. В 2000 году и пару лет назад - совместно с Москвой в 2016 году.