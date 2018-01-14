2018-01-14T08:33:58+03:00
В мире

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг баллотируется в сенат США

Она уже подала соответствующие документы в Федеральную избирательную комиссию
Дарья ИВАШКИНА
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Экс-информатор WikiLeaks Челси МэннингЭкс-информатор WikiLeaks Челси МэннингФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг намерена начать политическую карьеру. Как стало известно, ранее на этой неделе она подала заявку на участие в выборах в сенат США. В Федеральной избирательной комиссии уже подтвердили эту информацию.

По некоторым данным, Мэннинг выдвигается от Демократической партии, она хочет представлять в сенате штат Мэриленд. При этом она собирается отобрать сенатское кресло у Бена Кардина, который в ноябре планирует переизбраться на третий срок, пишет Washington Post.

Напомним, Мэннинг переехала в Мэриленд после освобождения из тюрьмы: в мае прошлого года она была досрочно освобождена после семи лет заключения.

Между тем в 2013 году бывший сотрудник американской разведки в Ираке Брэдли Мэннинг, передавший WikiLeaks сотни тысяч секретных документов, был приговорен к 35 годам лишения свободы. В тюрьме информатор объявил о смене пола и попросил называть себя Челси.

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