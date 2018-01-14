"Реал" проиграл "Вильярреалу" 0:1 в чемпионате Испании
Россиянин Денис Черышев провел в поединке весь второй тайм и оказался причастным к победном голу
"Вильярреал" впервые победил "Реал" в Мадриде в чемпионатах Испании.Фото: REUTERS
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В чемпионате Испании по футболу в субботу, 13 января, был сыгран поединок 19 тура. На своем поле в Мадриде "Реал" принимал "Вильярреал" и не смог добиться победы в очередной встрече турнира, уступив со счетом 0:1.
Единственный мяч в этом поединке был забит на 87-й минуте Пабло Форнальсом. К этому мячу оказался причастен отыгравший весь второй тайм российский полузащитник Денис Черышев, который начал атаку на своем фланге.
В этом сезоне Черышев сыграл за "Вильярреал" 11 матчей, сделав однажды голевую передачу. "Реал" же потерпел первое домашнее поражение от "Вильярреала" в истории чемпионатов Испании.