2018-01-14T08:48:07+03:00
Политика

Захарова рассказала, какую должность мечтала занять в МИД

А также призналась, что никогда не относила себя к «золотой молодежи»
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призналась, что мечтала стать китаистом. Между тем, по словам дипломата, когда она пришла в МИД, ей сказали, что мест на этом направлении нет, и взяли в пресс-службу.

«Для меня это был большой удар. Представляете, что такое пять лет учить китайский язык, заниматься научной работой в этом направлении и получить отказ», - сказала Захарова.

Также она отметила, что получить нынешний пост было не просто, заверив при этом, что ее назначение не было специальным выбором в пользу женщины.

«У нас в министерстве нет такого подхода - искусственного стимулирования гендерного баланса», - заявила представитель МИД РФ в интервью программе «Достучаться до звезды» на телеканале «Мир». По ее словам, в российском дипведомстве считают, что каждую должность должен занимать профессионал.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что никогда не относила себя к «золотой молодежи», хоть и училась в таком престижном вузе, как МГИМО.

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