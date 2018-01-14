Экипаж Эдуарда Николаева стал третьим на 7 этапе "Дакара", сохранив лидерство в общем зачете
Очередной этап выиграл голландец Тон ван Генугтен
Эдуард Николаев продолжает лидировать в зачете грузовиков.Фото: REUTERS
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Экипаж российской команды "КАМАЗ-Мастер" Эдуарда Николаева занял третье место на седьмом этапе ралли "Дакар". Соревнования проходят по территории Южной Америки. Такой результат позволил Николаеву сохранить лидерство в общем зачете грузовиков.
После семи этапов Николаев лидирует, выигрывая 49 минут и 47 секунд у аргентинца Федерико Вильягры из "Ивеко". Белорус Сергей Вязович на МАЗе - третий, проигрывая 2 часа 49 минут и 8 секунд.
Лидером в классе внедорожников после семи этапов является Карлос Сайнс из "Пежо". Среди мотоциклистов первый - Хоан Барреда Борт из "Хонды". Француз Аксель Дютри из "Драгон Ралли Тим" - первый среди квадроциклов.