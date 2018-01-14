Послы РФ и США наметили совместные шаги по улучшению российско-американских отношений

14 Янв. 2018 2018-01-14T09:04:50+03:00

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Посол России в США Анатолий Антонов, общаясь в субботу, 13 января, с журналистами на приеме по случаю Дня российской печати, рассказал о своей встрече с послом Соединенных Штатов в РФ Джоном Хантсманом, которая состоялась 11 января.

По словам дипломата, в ходе переговоров были намечены «совместные шаги», направленные на нормализацию российско-американских отношений. «Он (Хантсман) будет работать с госдепартаментом, Белым домом, и он будет работать на Капитолии (то есть с Конгрессом США), что особенно важно. Мы будем работать вместе над восстановлением отношений», - цитирует Антонова ТАСС.

При этом российский посол признался, что считает состоявшуюся встречу «хорошей и конструктивной». «Я позитивно оцениваю настрой Хантсмана на развитие российско-американских отношений», - добавил дипломат.

Кстати, напомним, в октябре прошлого года Хантсман рассказал, как улучшить отношения между Россией и США. Как выяснилось, по его мнению, существует множество возможностей ослабить напряженность.