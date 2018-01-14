Страны Африки в ООН осудили заявление Трампа о «грязных дырах»

14 Янв. 2018 2018-01-14T09:28:35+03:00

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Послы африканских стран в ООН «жестко осудили» слова президента США Дональда Трампа о мигрантах, назвав их «возмутительными, расистскими и ксенофобскими», и потребовали от американского лидера извинений.

Также в заявлении миссии Африканского союза, имеющей статус наблюдателя при всемирной организации, отмечается, что вызывает беспокойство тенденция американских властей проявлять неуважение к африканскому континенту. При этом миссия выразила солидарность с народом Гаити и Сальвадора и поблагодарила всех граждан Соединенных Штатов, осудивших замечания Трампа.

Кстати, фотографию заявления опубликовала в своем Twitter бывшая представительница США при ООН Саманта Пауэр. Причем этот снимок она подписала так: «Ого. Я никогда не видела такого заявления, сделанного от лица африканских стран в адрес США».

Скриншот страницы бывшей представительницы США в ООН Саманты Пауэр в Twitter (@SamanthaJPower)

Напомним, ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из «грязных дыр»: так он назвал Гаити, Сальвадор и страны Африки.