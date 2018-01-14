2018-01-14T09:48:46+03:00
Политика

Клинцевич высмеял украинского генерала за слова о технике из Крыма

Сенатор посоветовал экс-заместителю начальника Генштаба ВСУ «молчать», чтобы «сойти за умного»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц КлинцевичПервый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц КлинцевичФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Совете Федерации (СФ) ответили украинскому генералу Игорю Романенко на слова о технике из Крыма, а именно о том, что в России якобы могут заложить в корабли, предназначенные для передачи незалежной, некие «скрытые подрывные устройства».

Так, первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич посоветовал экс-заместителю начальника Генштаба ВСУ «молчать», ведь в этом случае можно и «сойти за умного».

При этом сенатор выразил мнение, что в головах высокопоставленных украинских чиновников уже давно сработали «скрытые подрывные устройства». «Что касается нынешних и бывших киевских руководителей, то уже нет никакого смысла проверять наличие в их головах «скрытых подрывных устройств» - они уже давно сработали», - написал Клинцевич в Facebook.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с редакторами крупнейших отечественных изданий, которая состоялась в редакции «КП», предложил отдать Украине оставшиеся в Крыму корабли и самолеты. В Киеве же побоялись принимать технику.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Иран снял все ограничения на работу Telegram
Фотосессия американской семьи удивила интернет-пользователей
В Польше забросали камнями автомобиль с российскими номерами
Страны Африки в ООН осудили заявление Трампа о «грязных дырах»
Послы РФ и США наметили совместные шаги по улучшению российско-американских отношений
Экипаж Эдуарда Николаева стал третьим на 7 этапе "Дакара", сохранив лидерство в общем зачете
Захарова рассказала, какую должность мечтала занять в МИД
"Реал" проиграл "Вильярреалу" 0:1 в чемпионате Испании
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг баллотируется в сенат США
В Санкт-Петербурге предложили провести ЧМ по хоккею 2024 года
Украина и США провели совместные учения в Черном море
Передачи Ивана Проворова помогли "Филадельфии" выиграть 5:3 у "Нью-Джерси"
Экс-аналитик ЦРУ: американские спецслужбы вмешивались в выборы США
Губернатор Гавайев принес извинения за ложную ракетную тревогу
Погода в Москве на 14 января 2018 года: ожидается небольшой снег и до -6 градусов
Киев попросил СМИ не публиковать «фейковые» обещания Порошенко не вредить России
Турция отправила танки к границе с Сирией