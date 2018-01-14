Клинцевич высмеял украинского генерала за слова о технике из Крыма

14 Янв. 2018 2018-01-14T09:48:46+03:00

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В Совете Федерации (СФ) ответили украинскому генералу Игорю Романенко на слова о технике из Крыма, а именно о том, что в России якобы могут заложить в корабли, предназначенные для передачи незалежной, некие «скрытые подрывные устройства».

Так, первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич посоветовал экс-заместителю начальника Генштаба ВСУ «молчать», ведь в этом случае можно и «сойти за умного».

При этом сенатор выразил мнение, что в головах высокопоставленных украинских чиновников уже давно сработали «скрытые подрывные устройства». «Что касается нынешних и бывших киевских руководителей, то уже нет никакого смысла проверять наличие в их головах «скрытых подрывных устройств» - они уже давно сработали», - написал Клинцевич в Facebook.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с редакторами крупнейших отечественных изданий, которая состоялась в редакции «КП», предложил отдать Украине оставшиеся в Крыму корабли и самолеты. В Киеве же побоялись принимать технику.