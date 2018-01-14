2018-01-14T10:12:22+03:00
Общество

В Польше забросали камнями автомобиль с российскими номерами

В момент нападения за рулем находилась молодая женщина, а ее мама сажала четырехлетнюю внучку в салон
Дарья ИВАШКИНА
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У автомобиля с российскими номерами оказалось разбитым заднее стекло. Фото: со страницы Екатерины Молодцовой в FacebookУ автомобиля с российскими номерами оказалось разбитым заднее стекло. Фото: со страницы Екатерины Молодцовой в Facebook
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В центре польского Гданьска неизвестные забросали камнями автомобиль с российскими номерами. О случившемся сообщила владелица машины - жительница Калининградской области Екатерина Молодцова.

По словам женщины, нападение произошло утром, когда она прогревала автомобиль, а ее мама сажала четырехлетнюю внучку в салон. «В этом момент, из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина, начинают градом сыпаться камни!» - написала россиянка в Facebook.

В результате инцидента никто не пострадал. Однако автомобиль получил повреждения: у него оказалось разбитым заднее стекло.

Прибывшие на место происшествия полицейские, по словам Молодцовой, не спешили искать нападавших. Вместо этого они около часа выясняли законность пребывания россиян в Польше.

Отметим, в последнее время российско-польские отношения переживают не лучшие времена. К примеру, в прошлом году польские политики вдруг заговорили о том, что РФ якобы обязана выплатить их стране контрибуцию за годы Второй мировой войны.

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