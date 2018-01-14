В Польше забросали камнями автомобиль с российскими номерами
В центре польского Гданьска неизвестные забросали камнями автомобиль с российскими номерами. О случившемся сообщила владелица машины - жительница Калининградской области Екатерина Молодцова.
По словам женщины, нападение произошло утром, когда она прогревала автомобиль, а ее мама сажала четырехлетнюю внучку в салон. «В этом момент, из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина, начинают градом сыпаться камни!» - написала россиянка в Facebook.
В результате инцидента никто не пострадал. Однако автомобиль получил повреждения: у него оказалось разбитым заднее стекло.
Прибывшие на место происшествия полицейские, по словам Молодцовой, не спешили искать нападавших. Вместо этого они около часа выясняли законность пребывания россиян в Польше.
Отметим, в последнее время российско-польские отношения переживают не лучшие времена. К примеру, в прошлом году польские политики вдруг заговорили о том, что РФ якобы обязана выплатить их стране контрибуцию за годы Второй мировой войны.