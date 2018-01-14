2018-01-14T10:38:22+03:00
Общество

Фотосессия американской семьи удивила интернет-пользователей

Фотограф нарисовала своим моделям лица в Paint на неудавшихся снимках
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: Pam Dave Zaring/facebook.comФото: Pam Dave Zaring/facebook.com
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Жительница американского штата Миссури Пэм Заринг поделилась со своими подписчиками на Facebook семейными фотографиями, сделанным профессиональным фотографом за 250 долларов. В результате снимки всего за два дня набрали 320 тысяч просмотров.

Дело в том, что фотограф, решив, что фото не удались из-за «падающих на лица некрасивых теней», не очень удачно их отредактировала: она просто нарисовала своим моделям лица в программе Paint.

Вот как прокомментировала полученные снимки одна из участниц фотосета на своей странице в Facebook: «Это не шутка. Мы заплатили фотографу, которая заявляла, что является профессионалом, 250 долларов за семейную фотосессию. <…> Она сказала, что на лица падали некрасивые тени, несмотря на прекрасный солнечный день, поэтому она решила их отретушировать».

Скриншот страницы Пэм Заринг в Facebook

Скриншот страницы Пэм Заринг в Facebook

Между тем Пэм Заринг призналась, что фото вызвали у нее только смех. При этом женщина выразила мнение, что фотосессия стоила своих денег, так как она получила море позитивных эмоций.

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