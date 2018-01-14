Иран снял все ограничения на работу Telegram

14 Янв. 2018 2018-01-14T10:57:46+03:00

Ранее власти исламской республики закрыли доступ к мессенджеру с целью «поддержать порядок» в стране

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В ночь на воскресенье, 14 января, власти Ирана сняли все ограничения на работу Telegram, введенные на фоне масштабных протестов в стране.

Так, был полностью восстановлен доступ к мессенджеру по беспроводной и сотовой связи. Кроме того, была снята блокировка отдельных каналов, сообщает агентство IRNA.

Напомним, ранее иранские власти заблокировали некоторые сайты и социальные сети, в том числе Instagram и Telegram. Министр связи и коммуникаций страны Мохаммад Джавад Азери Джахроми даже пригрозил запретить Telegram на территории исламской республики, так как, по его словам, руководство мессенджера «не уважает иранские требования».

А создатель Telegram Павел Дуров сообщил тогда, что иранские власти заблокировали доступ к мессенджеру после того, как его компания «отказалась закрыть каналы мирных протестующих».

Что касается массовых акций протеста, то они начались в Иране 27 декабря минувшего года и проходили в крупных городах страны несколько дней подряд.