Иран снял все ограничения на работу Telegram
В ночь на воскресенье, 14 января, власти Ирана сняли все ограничения на работу Telegram, введенные на фоне масштабных протестов в стране.
Так, был полностью восстановлен доступ к мессенджеру по беспроводной и сотовой связи. Кроме того, была снята блокировка отдельных каналов, сообщает агентство IRNA.
Напомним, ранее иранские власти заблокировали некоторые сайты и социальные сети, в том числе Instagram и Telegram. Министр связи и коммуникаций страны Мохаммад Джавад Азери Джахроми даже пригрозил запретить Telegram на территории исламской республики, так как, по его словам, руководство мессенджера «не уважает иранские требования».
А создатель Telegram Павел Дуров сообщил тогда, что иранские власти заблокировали доступ к мессенджеру после того, как его компания «отказалась закрыть каналы мирных протестующих».
Что касается массовых акций протеста, то они начались в Иране 27 декабря минувшего года и проходили в крупных городах страны несколько дней подряд.