14 Янв. 2018 2018-01-14T11:22:35+03:00

При пожаре на карточном турнире в Португалии погибли восемь человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И еще 34 пострадали в давке при попытке покинуть здание развлекательного клуба

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В воскресенье, 14 января, стало известно о пожаре в развлекательном клубе, расположенном в городе Тондела на севере Португалии. Как выяснилось, возгорание произошло в субботу вечером, 13 января, во время карточного турнира, в котором принимали участие 60 человек.

В результате инцидента погибли восемь человек, и еще 34 получили травмы в давке при попытке покинуть здание, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Причем всех пострадавших пришлось госпитализировать.

В настоящее время правоохранители все еще выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительным же данным, вероятной причиной возгорания стал взрыв отопительного котла.

Кстати, напомним, в декабре прошлого года похожий случай произошел в городе Балаково, расположенном в Саратовской области России. Там также вспыхнул пожар в развлекательном клубе. Между тем тогда обошлось без пострадавших.