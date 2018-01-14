2018-01-14T11:22:35+03:00
Происшествия

При пожаре на карточном турнире в Португалии погибли восемь человек

И еще 34 пострадали в давке при попытке покинуть здание развлекательного клуба
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
При пожаре на карточном турнире в Португалии погибли восемь человекПри пожаре на карточном турнире в Португалии погибли восемь человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 14 января, стало известно о пожаре в развлекательном клубе, расположенном в городе Тондела на севере Португалии. Как выяснилось, возгорание произошло в субботу вечером, 13 января, во время карточного турнира, в котором принимали участие 60 человек.

В результате инцидента погибли восемь человек, и еще 34 получили травмы в давке при попытке покинуть здание, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Причем всех пострадавших пришлось госпитализировать.

В настоящее время правоохранители все еще выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительным же данным, вероятной причиной возгорания стал взрыв отопительного котла.

Кстати, напомним, в декабре прошлого года похожий случай произошел в городе Балаково, расположенном в Саратовской области России. Там также вспыхнул пожар в развлекательном клубе. Между тем тогда обошлось без пострадавших.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ЕС по требованию Польши закрыл въезд российскому политологу
Аналитики предсказывают стремительный рост цен на смартфоны
Косачев: Действия коалиции США по созданию «сил пограничной безопасности» в Сирии нарушают устав ООН
Власти Перу подтвердили гибель одного человека в результате землетрясения на юге страны
Антонов предложил Хантсману возобновить встречи глав МИД и Минобороны России и США
WSJ опубликовала аудиозапись, на которой Трамп говорит о «хороших отношениях» с Ким Чен Ыном
Марк Уолберг перечислил 1,5 млн долларов в фонд помощи жертвам домогательств
Дональд Трамп пояснил, каких мигрантов он хочет видеть в США
На соревнованиях в Чехии после удара ядром в грудь скончался спортивный судья
МИД Украины поставил Россию в один ряд с Ливией и Сирией по уровню безопасности
Коалиция приступила к созданию новой пограничной службы в Сирии из ветеранов СДС
При обрушении подвесного потолка в мадридском ночном клубе пострадали 26 человек