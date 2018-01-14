Политолог: за «письмом Порошенко в ФСБ» может стоять Саакашвили
Политолог Александр Асафов прокомментировал заявление администрации президента Украины Петра Порошенко о том, что глава незалежной не писал никаких писем в ФСБ с обещаниями не вредить России.
Как считает эксперт, в данном случае, скорее всего, речь действительно идет о фальсификации данных. По его мнению, опубликованные в СМИ документы потребовались для политического давления на украинского лидера.
«Я думаю, что это серия документов, которые сделаны в настоящее время. И они нужны для политического давления на Порошенко, нанесения максимального репутационного ущерба», - сказал Асафов RT, заметив, что сотрудничество с РФ в Киеве считается «гораздо более чудовищным, чем людоедство».
При этом политолог предположил, что к публикации этих материалов может быть причастен экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Напомним, ранее в СМИ появились снимки документов, в которых якобы Порошенко обязуется не вредить России. При этом отмечалось, что глава незалежной писал эти заявления в 2007 году в ФСБ.
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