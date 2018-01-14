2018-01-14T12:00:15+03:00
Политика

В Госдуме назвали глупостью слова украинского генерала о технике из Крыма

Депутат Юрий Швыткин подчеркнул, что намерение России отдать незалежной ее корабли и самолеты являются «жестом доброй воли»
Дарья ИВАШКИНА
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Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий ШвыткинЗампред комитета Госдумы по обороне Юрий ШвыткинФото: Мария ЛЕНЦ
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В Госдуме прокомментировали слова украинского генерала Игоря Романенко о «скрытых подрывных устройствах» в кораблях, предназначенные для передачи незалежной.

Так, зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин назвал это заявление экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ «очередной глупостью». «Конечно же, никаких замыслов, умысла со стороны нашей страны абсолютно нет», - сказал депутат.

При этом парламентарий подчеркнул, что Россия собирается отдать технику, которая ей не нужна. «Сегодня мы не нуждаемся в той технике, которая была в свое время на вооружении ВС Украины. Поэтому, как говорится, заберите ненужное», - цитирует Швыткина РИА Новости.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с редакторами крупнейших отечественных изданий, которая состоялась в редакции «КП», предложил отдать Украине оставшиеся в Крыму корабли и самолеты. После этого Романенко и заявил о необходимости тщательно проверять всю технику, так как в России якобы могут заложить туда «скрытые подрывные устройства».

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