2018-01-14T12:22:37+03:00
В мире

Роухани заявил о провале попыток Трампа подорвать ядерную сделку

Глава Ирана назвал Совместный всеобъемлющий план действий «долговременной победой» для своей страны
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Ирана Хасан РоуханиПрезидент Ирана Хасан РоуханиФото: REUTERS
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‍Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что американский лидер Дональд Трамп потерпел неудачу в попытках сорвать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«Американская администрация не смогла подорвать ядерную сделку <...> Трамп, несмотря на его неоднократные усилия, потерпел неудачу в подрыве соглашения», - приводит слова иранского лидера Reuters.Таким образом, как считает политик, международное право «одержало верх над диктатурой» Вашингтона.

При этом Роухани назвал СВПД «долговременной победой» для исламской республики.

Напомним, на днях Трамп продлил еще на 120 дней отмену антииранских санкций в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий. Однако он потребовал от Евросоюза «исправить» СВПД, иначе Вашингтон выйдет из сделки. В Москве слова американского лидера оценили крайне негативно.

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