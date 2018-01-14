14 Янв. 2018 2018-01-14T13:22:25+03:00

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В ночь на воскресенье, 14 января, землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья Перу.

Эпицентр подземных толчков, которые были зафиксированы в 04:18 по местному времени (12:18 мск), находился в 42-х километрах от города Акари, а очаг залегал на глубине 12,1 километра, сообщается на сайте Геологической службы США.

Между тем угроза цунами не объявлялась. При этом сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

В Перу произошло сильное землетрясение.

Напомним, в ночь на 10 января в Карибском море также произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,6 балла. Тогда подземные толчки были зафиксированы у побережья Гондураса: их эпицентр находился в 202-х километрах к северу от населенного пункта Барра-Патука, а очаг залегал на глубине около десяти километров. При этом сообщалось о наличии угрозы цунами.