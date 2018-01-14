2018-01-14T13:42:41+03:00
В мире

Lactalis отзовет более 12 млн банок зараженного детского питания

Такое решение было принято компанией после консультаций с министерством экономики Франции
Дарья ИВАШКИНА
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Lactalis отзовет более 12 млн банок зараженного детского питанияLactalis отзовет более 12 млн банок зараженного детского питанияФото: REUTERS
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В воскресенье, 14 января, стало известно о намерении компании Lactalis отозвать более 12 миллионов банок зараженного сальмонеллой детского питания. Причем опасную продукцию планируется изъять из продажи в 83 странах. Об этом сообщил глава французского молочного концерна Эммануэль Бенье.

‍«Это крупномасштабная операция - будут изъяты более 12 миллионов банок с продукцией в 83 странах. Потребителям более не придется беспокоиться», - сказал Бенье в интервью газете Le Journal du Dimanche.

При этом он отметил, что решение об отзыве продукции было принято после консультаций с министерством экономики Франции.

Кстати, в декабре прошлого года компания Lactalis уже провела несколько отзывных кампаний, призвав торговые сети прекратить распространение детского питания. Тем не менее, в январе текущего года выяснилось, что продукция корпорации по-прежнему продается в магазинах.

СПРАВКА «КП»

Бактерии сальмонеллы могут вызывать сильные боли в животе, тошноту, диарею и обезвоживание.

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