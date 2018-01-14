Lactalis отзовет более 12 млн банок зараженного детского питания
В воскресенье, 14 января, стало известно о намерении компании Lactalis отозвать более 12 миллионов банок зараженного сальмонеллой детского питания. Причем опасную продукцию планируется изъять из продажи в 83 странах. Об этом сообщил глава французского молочного концерна Эммануэль Бенье.
«Это крупномасштабная операция - будут изъяты более 12 миллионов банок с продукцией в 83 странах. Потребителям более не придется беспокоиться», - сказал Бенье в интервью газете Le Journal du Dimanche.
При этом он отметил, что решение об отзыве продукции было принято после консультаций с министерством экономики Франции.
Кстати, в декабре прошлого года компания Lactalis уже провела несколько отзывных кампаний, призвав торговые сети прекратить распространение детского питания. Тем не менее, в январе текущего года выяснилось, что продукция корпорации по-прежнему продается в магазинах.
СПРАВКА «КП»
Бактерии сальмонеллы могут вызывать сильные боли в животе, тошноту, диарею и обезвоживание.