В ЮАР разгромили магазины H&M из-за «расистской» рекламы

14 Янв. 2018 2018-01-14T14:07:09+03:00

Поводом для протестов стали рекламные плакаты с чернокожим мальчиком в толстовке с надписью «Самая классная обезьянка в джунглях»

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Активисты леворадикальной партии ЮАР «Борцы за экономическую свободу» (БЭС) разгромили магазины шведской компании H&M, обвиняемой в расизме. Речь идет о магазинах, расположенных в районе Сэндтон в Йоханнесбурге и в торговом центре Menlyn mall в Претории.

Поводом для протестов стали рекламные плакаты с изображением чернокожего мальчика в толстовке с надписью Coolest Monkey In The Jungle («Самая классная обезьянка в джунглях»).

Как стало известно, протестующие громили витрины и раскидали стойки с одеждой, а некоторые, пользуясь случаем, унесли часть вещей с собой. В Йоханнесбурге полиции даже пришлось применить против погромщиков резиновые пули, сообщает телеканал eNCA.

Кстати, отметим, реклама H&M многим показалась расисткой и оскорбительной. Ряд мировых знаменитостей в знак протеста отказались от продолжения сотрудничества с компанией.