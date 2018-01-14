Минздрав Украины назвал главные причины психических расстройств у граждан

14 Янв. 2018 2018-01-14T14:48:53+03:00

Наибольшее число заболеваний было зафиксировано у пациентов, которые злоупотребляли психоактивными веществами — алкоголем и наркотиками

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Министерство здравоохранения Украины назвало основные причины психических расстройств у граждан страны. По данным ведомства, чаще всего заболевания фиксировались у пациентов, злоупотребляющих психоактивными веществами, такими как алкоголь и наркотики.

Так, в 2016 году у 694,9 тысяч украинцев были зарегистрированы синдром зависимости, амнестический синдром, психотическое расстройство и другие, вызванные употреблением психоактивных веществ. На втором месте среди наиболее часто встречающихся (268,6 тыс.) — заболевания, вызванные травмами мозга или церебральной дисфункцией. К ним относятся, в том числе, болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция.

На третьем месте по количеству больных умственная отсталость, диагностированная у 227,3 тыс. Следом идут страдающие шизофренией (173,1) и пациенты с депрессией, фобиями и тревогой (126,2 тыс).

Подчеркивается, что статистика учитывает только пациентов, которые проходят амбулаторное или стационарное лечение, а также получавшие врачебные консультации.