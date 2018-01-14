2018-01-14T15:05:53+03:00
В мире

В Турции пассажирский лайнер выкатился за пределы полосы и чуть не рухнул в море

В результате происшествия никто не пострадал
Денис СУХОВ
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В Турции пассажирский лайнер выкатился за пределы полосы и чуть не рухнул в мореВ Турции пассажирский лайнер выкатился за пределы полосы и чуть не рухнул в мореФото: REUTERS
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Следовавший рейсом из Анкары пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus выкатился за пределы полосы во время приземления в аэропорту Трабзон на северо-востоке Турции. Самолет остановился на склоне обрыва и чуть не рухнул в море.

Инцидент произошел минувшей ночью, на данный момент воздушная гавань уже продолжила работу в нормальном режиме. На борту лайнера находились более 160 человек, все они были эвакуированы спасателями. По предварительным данным, никто их них не пострадал. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что самолет остановился прямо посреди склона в десятках метрах от воды. Если бы лайнер соскользнул по нему дальше в море, последствия аварии были бы куда серьезнее.

Экстренные службы предприняли меры по тушению вероятных очагов возгорания. В настоящее время причины происшествия выясняются.

Boeing 737-800 со 162 пассажирами повис над морем на обрыве.Самолёт при посадке выкатился за полосу в аэропорту Трабзона (Турция)

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