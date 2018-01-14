2018-01-14T15:18:35+03:00
В мире

Премьер Венгрии раскритиковал политику ЕС по отношению к России

‍По мнению Виктора Орбана, она «слишком односторонняя»
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанПремьер-министр Венгрии Виктор ОрбанФото: REUTERS
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику Евросоюза по отношению к России. По его мнению, ЕС нужно демонстрировать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству.

«Европейская политика по отношению к России является плохой, потому что она слишком односторонняя. Венгрия имеет условное влияние, слово остается за крупными странами ЕС, которые непременно хотят санкций против РФ», - сказал Орбан в интервью газете Welt am Sonntag. При этом он отметил, что Венгрия не оспорила введение санкций, а именно не использовала свое право вето, чтобы сохранить сплоченность Европейского союза.

Также венгерский премьер заметил, что в настоящее время принято критиковать российское руководство, «чтобы считаться хорошим европейцем». Между тем он высоко оценил деятельность президента РФ Владимира Путина по сплочению государства.

«ЕС, однако, не понимает Россию», - резюмировал Виктор Орбан.

Отметим, Венгрия уже давно надеется на то, что ЕС ослабит экономическое давление на Россию.

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