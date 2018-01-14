2018-01-14T15:57:33+03:00
Политика

Пушков прокомментировал решение британской школы не называть учениц «девочками»

Сенатор предположил, что в будущем в Великобритании будут жить одни «внегендерные существа»
Дарья ИВАШКИНА
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Антон Новодережкин/ТАССПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Председатель комиссии Совета Федерации (СФ) по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение руководства британской элитной школы, расположенной в Манчестере, не называть воспитанниц «девочками». В частности, сенатор выразил мнение, что в скором будущем в Великобритании будут жить одни «внегендерные существа».

«"Прогресс" зашкаливает: в британской школе для девочек в Манчестере запретили называть их девочками. Ни девочки, ни мальчики...Скоро там будут жить одни внегендерные "существа"», - написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее стало известно, что руководство школы для девочек Altrincham решило в полной мере уважать права трансгендеров. Так, преподавателям запретили называть воспитанниц «девочками». Теперь учителя должны использовать в обращении к ним более гендерно-нейтральные слова.

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