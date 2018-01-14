В Думе призвали частично денонсировать договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной

14 Янв. 2018 2018-01-14T16:27:49+03:00

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России необходимо как минимум частично денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной, так как соглашение «односторонне выгодно» только Киеву. Такое мнение первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши — на момент подписания и ратификации этого документа», - напомнил парламентарий.

Подписав и ратифицировав договор в 1999 году, Москва подтвердила, что считает Крым и Севастополь частью Украины, отметил депутат. Затулин подчеркнул, что российская трактовка соглашения должна связывать признание границ с конкретными условиями дружбы и сотрудничества с Киевом. В случае их невыполнения, появляется повод сказать: «надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам».