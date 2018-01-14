2018-01-14T16:27:49+03:00
Политика

В Думе призвали частично денонсировать договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной

Депутат Константин Затулин уверен, что соглашение «односторонне выгодно» Киеву
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments109
Константин Затулин. Фото: Валерий Шарифулин / ТАССКонстантин Затулин. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Изменить размер текста:

России необходимо как минимум частично денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной, так как соглашение «односторонне выгодно» только Киеву. Такое мнение первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши — на момент подписания и ратификации этого документа», - напомнил парламентарий.

Подписав и ратифицировав договор в 1999 году, Москва подтвердила, что считает Крым и Севастополь частью Украины, отметил депутат. Затулин подчеркнул, что российская трактовка соглашения должна связывать признание границ с конкретными условиями дружбы и сотрудничества с Киевом. В случае их невыполнения, появляется повод сказать: «надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ЕС по требованию Польши закрыл въезд российскому политологу
Аналитики предсказывают стремительный рост цен на смартфоны
Косачев: Действия коалиции США по созданию «сил пограничной безопасности» в Сирии нарушают устав ООН
Власти Перу подтвердили гибель одного человека в результате землетрясения на юге страны
Антонов предложил Хантсману возобновить встречи глав МИД и Минобороны России и США
WSJ опубликовала аудиозапись, на которой Трамп говорит о «хороших отношениях» с Ким Чен Ыном
Марк Уолберг перечислил 1,5 млн долларов в фонд помощи жертвам домогательств
Дональд Трамп пояснил, каких мигрантов он хочет видеть в США
На соревнованиях в Чехии после удара ядром в грудь скончался спортивный судья
МИД Украины поставил Россию в один ряд с Ливией и Сирией по уровню безопасности
Коалиция приступила к созданию новой пограничной службы в Сирии из ветеранов СДС
При обрушении подвесного потолка в мадридском ночном клубе пострадали 26 человек