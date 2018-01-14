2018-01-14T16:59:39+03:00
В мире

Горевший у берегов Китая иранский танкер затонул

На поверхности воды образовалось масляное пятно площадью около 10 квадратных километров
Денис СУХОВ
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Горевший у берегов Китая иранский танкер затонулГоревший у берегов Китая иранский танкер затонулФото: REUTERS
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Иранский нефтяной танкер Sanchi, более недели горевший после столкновения с сухогрузом у берегов Китая, затонул. Все члены экипажа корабля объявлены погибшими. Об этом сообщил представитель специального подразделения по расследованию инцидента Мохаммад Растад.

По его словам, на борту судна находились 30 граждан Ирана и два- Бангладеш. Все они погибли сразу после столкновения из-за последовавшего взрыва и выброса токсичного газа. К настоящему времени спасателям удалось обнаружить только три тела моряков. Танкер перевозил около 1 млн баррелей нефти, которые продолжили гореть и взрываться.

После очередного взрыва нос судна обвалился и оно затонуло. На поверхности воды образовалось масляное пятно площадью около 10 квадратных километров. Эксперты отмечают, что авария может серьезно угрожать экологии Восточно-Китайского моря.

Напомним, танкер Sanchi столкнулся с гонконгским сухогрузом Crystal 6 января. Экипаж китайского судна удалось эвакуировать.

Горевший у берегов Китая иранский танкер затонул .

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