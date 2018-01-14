2018-01-14T17:19:49+03:00
В мире

В сети появилось видео из салона самолета, повисшего на обрыве в Турции

Один из пассажиров опубликовал кадры эвакуации лайнера, выкатившегося за пределы полосы в аэропорту Трабзона [видео]
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments18
В сети появилось видео из салона самолета, повисшего на обрыве в ТурцииВ сети появилось видео из салона самолета, повисшего на обрыве в ТурцииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Один из пассажиров Boeing 737 авиакомпании Pegasus опубликовал кадры эвакуации людей из салона лайнера после того, как самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Трабзона на северо-востоке Турции.

Инцидент произошел поздним вечером 13 января. Следовавший рейсом из Анкары лайнер выкатился за пределы полосы во время посадки. Самолет остановился на склоне обрыва и чуть не рухнул в воды Черного моря.

На записи можно наблюдать, как столпившиеся в проходе пассажиры стремятся покинуть самолет. Кроме того, видны открытые аварийные люки и работа пожарных, которые предприняли меры по тушению вероятных источников возгорания.

На борту лайнера находилось около 160 человек, все они были благополучно эвакуированы. Отмечается, что самолет остановился в нескольких десятков метров от воды. Если бы он соскользнул дальше в обрыв, последствия аварии были бы куда серьезнее.

В сети появилось видео из салона самолета, повисшего на обрыве в Турции.Один из пассажиров опубликовал кадры эвакуации лайнера, выкатившегося за пределы полосы в аэропорту Трабзона

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Аналитики предсказывают стремительный рост цен на смартфоны
Косачев: Действия коалиции США по созданию «сил пограничной безопасности» в Сирии нарушают устав ООН
Власти Перу подтвердили гибель одного человека в результате землетрясения на юге страны
Антонов предложил Хантсману возобновить встречи глав МИД и Минобороны России и США
WSJ опубликовала аудиозапись, на которой Трамп говорит о «хороших отношениях» с Ким Чен Ыном
Марк Уолберг перечислил 1,5 млн долларов в фонд помощи жертвам домогательств
Дональд Трамп пояснил, каких мигрантов он хочет видеть в США
На соревнованиях в Чехии после удара ядром в грудь скончался спортивный судья
МИД Украины поставил Россию в один ряд с Ливией и Сирией по уровню безопасности
Коалиция приступила к созданию новой пограничной службы в Сирии из ветеранов СДС
При обрушении подвесного потолка в мадридском ночном клубе пострадали 26 человек