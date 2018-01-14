14 Янв. 2018 2018-01-14T17:19:49+03:00

В сети появилось видео из салона самолета, повисшего на обрыве в Турции Фото: REUTERS

Один из пассажиров опубликовал кадры эвакуации лайнера, выкатившегося за пределы полосы в аэропорту Трабзона [видео]

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Один из пассажиров Boeing 737 авиакомпании Pegasus опубликовал кадры эвакуации людей из салона лайнера после того, как самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Трабзона на северо-востоке Турции.

Инцидент произошел поздним вечером 13 января. Следовавший рейсом из Анкары лайнер выкатился за пределы полосы во время посадки. Самолет остановился на склоне обрыва и чуть не рухнул в воды Черного моря.

На записи можно наблюдать, как столпившиеся в проходе пассажиры стремятся покинуть самолет. Кроме того, видны открытые аварийные люки и работа пожарных, которые предприняли меры по тушению вероятных источников возгорания.

На борту лайнера находилось около 160 человек, все они были благополучно эвакуированы. Отмечается, что самолет остановился в нескольких десятков метров от воды. Если бы он соскользнул дальше в обрыв, последствия аварии были бы куда серьезнее.