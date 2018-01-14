2018-01-14T17:37:31+03:00
Общество

Более 40 человек были госпитализированы после отравления в кадетской школе в Люберцах

Пострадавшие поступили в больницы с признаками острой кишечной инфекции
Денис СУХОВ
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Более 40 человек были госпитализированы после отравления в кадетской школе в ЛюберцахБолее 40 человек были госпитализированы после отравления в кадетской школе в ЛюберцахФото: ТАСС
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После отравления в кадетской школе в Люберцах было госпитализировано 46 человек. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«На 15:00 госпитализировано 40 детей и шесть взрослых», - уточнил Ружицкий.

Отмечается, что все пострадавшие поступили в больницы с признаками острой кишечной инфекции. Самому младшему из госпитализированных учеников семь лет.

С понедельника школа начнет работать по сокращенному расписанию, так как пищеблок образовательного учреждения останется закрытым до выяснения причин произошедшего.

Всего в люберецкой кадетской школе обучаются 1102 ребенка, и работают около 100 сотрудников.

В Министерстве образования Московской области уже заявили, что намерены провести дополнительные проверки организации питания в образовательных учреждениях муниципального уровня.

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