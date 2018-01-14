Более 40 человек были госпитализированы после отравления в кадетской школе в Люберцах
После отравления в кадетской школе в Люберцах было госпитализировано 46 человек. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.
«На 15:00 госпитализировано 40 детей и шесть взрослых», - уточнил Ружицкий.
Отмечается, что все пострадавшие поступили в больницы с признаками острой кишечной инфекции. Самому младшему из госпитализированных учеников семь лет.
С понедельника школа начнет работать по сокращенному расписанию, так как пищеблок образовательного учреждения останется закрытым до выяснения причин произошедшего.
Всего в люберецкой кадетской школе обучаются 1102 ребенка, и работают около 100 сотрудников.
В Министерстве образования Московской области уже заявили, что намерены провести дополнительные проверки организации питания в образовательных учреждениях муниципального уровня.