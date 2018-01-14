14 Янв. 2018 2018-01-14T19:04:58+03:00

В КПРФ положительно оценили слова Путина о сходстве коммунизма и христианства Фото: Алиса ТИТКО

По мнению депутата Госдумы Александра Ющенко, президент воспользовался подобной риторикой, чтобы обратиться к левым избирателям

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В КПРФ положительно оценивают слова президента РФ Владимира Путина о сходстве коммунистической идеологии с христианством. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Ющенко.

По мнению парламентария, президент воспользовался такой риторикой, чтобы обратиться к левым избирателям.

«Сегодня очень большой запрос на левую идеологию и, во многом, поэтому и сформирована такая позиция президента», - отметил Ющенко в интервью «Говорит Москва».

Кроме того, он прокомментировал высказывание главы государства о том, что содержание тела Ленина в мавзолее похоже на почитание мощей христианских святых.

«Ленин похоронен, в том числе, и по православным традициям. Он находится ниже двух метров уровня земли, находится в склепе. Это никак не противоречит православным канонам», - добавил Ющенко, подчеркнув, что при этом советская власть переформатировала под нужды своей идеологии то, что уже давно было придумано.