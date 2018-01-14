При обрушении подвесного потолка в мадридском ночном клубе пострадали 26 человек

14 Янв. 2018 2018-01-14T19:20:49+03:00

В городские больницы госпитализировали 11 человек с ушибами и легким травмами

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При обрушении подвесного потолка в одном из мадридских ночных клубов пострадали 26 человек. Об этом сообщает служба по чрезвычайным ситуациям испанской столицы.

Инцидент произошел в районе Карабанчель. Во время дискотеки на посетителей ночного клуба обрушилось 16 квадратных метров подвесного потолка. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которые оказали помощь 26 пострадавшим.

«Сотрудники скорой помощи занимаются 26 людьми, 11 из которых доставлены в разные больницы с ушибами и легкими травмами после обрушения 16 кв. м подвесного потолка в ночном клубе», - говорится в сообщении мадридской службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на месте происшествия работал спасатели и полиция. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Ранее в развлекательном центре в португальском городе Тандела произошел крупный пожар, в результате которог погибли восемь человек, десятки получили ранения.