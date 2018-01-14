Коалиция приступила к созданию новой пограничной службы в Сирии из ветеранов СДС

14 Янв. 2018 2018-01-14T19:45:41+03:00

Отряды «Сирийских демократических сил» пройдут переподготовку, после чего их разместят на границе арабской республики с Турцией и Ираком, а также по течению Евфрата

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Возглавляемая США международная коалиция в Сирии приступила к формированию новой пограничной службы из ветеранов оппозиционных Дамаску «Сирийских демократических сил».

По словам представителя коалиции полковника Томаса Вила, бойцов новой службы безопасности разместят на границе Сирии с Ираком и Турцией, а также по течению реки Евфрат. Сейчас переподготовку проходят 230 человек, конченая численность структуры должна составить 30 тысяч.

«Фундаментом новой силовой структуры по сути станут приблизительно 15 тыс. членов СДС, которые пройдут переподготовку для несения службы в пограничных войсках, поскольку их борьба с ИГ (запрещена в РФ) подходит к концу», - добавил Вил.

Напомним, в Турции неоднократно критиковали США за поддержку отрядов СДС, состоящих преимущественно из сил курдского ополчения. Сообщение о новой инициативе коалиции поступило на фоне угроз Анкары начать на севере Сирии новую военную операцию с целью не допустить создания независимого курдского государства на этой территории.