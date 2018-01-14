МИД Украины поставил Россию в один ряд с Ливией и Сирией по уровню безопасности

14 Янв. 2018 2018-01-14T20:20:26+03:00

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Россия находится в одном ряду с Ливией, Йеменом и Сирией по уровню безопасности для украинских граждан. Такое мнение выразил госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц.

«В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае», - написал Заяц в Твиттер, комментируя освобождение украинских врачей в Ливии.

Ранее украинское посольство в Тунисе сообщило, что из плена одной из ливийских группировок был освобожден украинский врач. Отмечается, что этого удалось достичь «благодаря договоренностям с вождями местных племен».

МИД Украины уже предостерегал сограждан от поездок в Россию, где, как утверждается, спецслужбы намеренно устраивают провокации против украинцев, особенно участников так называемой АТО.