14 Янв. 2018 2018-01-14T20:41:25+03:00

На соревнованиях в Чехии после удара ядром в грудь скончался спортивный судья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трагедия произошла в субботу в одном из легкоатлетических залов в Праге

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На легкоатлетических соревнованиях в Праге от удара ядром в грудь скончался спортивный судья. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным газеты «Блеск», трагедия произошла в одном из легкоатлетических залов в столичном районе Страгов. Молодой участник соревнований толкнул ядро, не рассчитав траекторию его полета. Шестикилограммовый снаряд угодил в грудь судьи, находившегося в нескольких метрах от спортсмена.

Судье попытались оказать оперативную медицинскую помощь, для чего врачи использовали дефибриллятор. Однако все попытки спасти арбитру жизнь не увенчались успехом. Позже было констатировано, что у несчастного была проломлена грудная клетка — через 50 минут после мощнейшего удара он скончался, не приходя в сознание.

Представитель пражского клуба легкой атлетики Мартин Свобода подчеркнул, что произошедшее является несчастным случаем.