2018-01-14T20:41:25+03:00
В мире

На соревнованиях в Чехии после удара ядром в грудь скончался спортивный судья

Трагедия произошла в субботу в одном из легкоатлетических залов в Праге
Денис СУХОВ
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На соревнованиях в Чехии после удара ядром в грудь скончался спортивный судьяНа соревнованиях в Чехии после удара ядром в грудь скончался спортивный судьяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На легкоатлетических соревнованиях в Праге от удара ядром в грудь скончался спортивный судья. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным газеты «Блеск», трагедия произошла в одном из легкоатлетических залов в столичном районе Страгов. Молодой участник соревнований толкнул ядро, не рассчитав траекторию его полета. Шестикилограммовый снаряд угодил в грудь судьи, находившегося в нескольких метрах от спортсмена.

Судье попытались оказать оперативную медицинскую помощь, для чего врачи использовали дефибриллятор. Однако все попытки спасти арбитру жизнь не увенчались успехом. Позже было констатировано, что у несчастного была проломлена грудная клетка — через 50 минут после мощнейшего удара он скончался, не приходя в сознание.

Представитель пражского клуба легкой атлетики Мартин Свобода подчеркнул, что произошедшее является несчастным случаем.

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