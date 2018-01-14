На соревнованиях в Чехии после удара ядром в грудь скончался спортивный судья
На легкоатлетических соревнованиях в Праге от удара ядром в грудь скончался спортивный судья. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным газеты «Блеск», трагедия произошла в одном из легкоатлетических залов в столичном районе Страгов. Молодой участник соревнований толкнул ядро, не рассчитав траекторию его полета. Шестикилограммовый снаряд угодил в грудь судьи, находившегося в нескольких метрах от спортсмена.
Судье попытались оказать оперативную медицинскую помощь, для чего врачи использовали дефибриллятор. Однако все попытки спасти арбитру жизнь не увенчались успехом. Позже было констатировано, что у несчастного была проломлена грудная клетка — через 50 минут после мощнейшего удара он скончался, не приходя в сознание.
Представитель пражского клуба легкой атлетики Мартин Свобода подчеркнул, что произошедшее является несчастным случаем.