Марк Уолберг перечислил 1,5 млн долларов в фонд помощи жертвам домогательств

14 Янв. 2018 2018-01-14T22:17:04+03:00

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Американский актер Марк Уолберг принял решение перечислить фонду помощи жертвам домогательств 1,5 млн долларов, полученные в качестве гонорара за участие в пересъемке ленты «Все деньги мира».

«За последние несколько дней мой гонорар за пересъемку «Всех денег мира» стал важной темой. Я поддерживаю на 100% борьбу за честные выплаты, и я жертвую 1,5 миллиона долларов фонду Time's Up Legal Defense Fund в честь Мишель Уильямс», - написал актер на своей странице в Facebook.

Напомним, Марк Уолберг за оказался в центре скандала после того, как СМИ сообщили, что за пересъемку «Всех денег мира» актер заработал в 1,5 тысячи раз больше своей коллеги по Мишель Уильямс, сыгравшей главную роль. Гонорар Уолберга составил 1,5 млн долларов, в то время как Уильямс получила всего около тысячи долларов.

Ранее кинокомпания Sony Pictures пересняла картину после решения вырезать все сцены с актером Кевином Спейси, ставшим фигурантом секс-скандала. Утверждалось, что актеры участвуют в пересъемке бесплатно.