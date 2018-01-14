2018-01-14T22:17:04+03:00
Общество

Марк Уолберг перечислил 1,5 млн долларов в фонд помощи жертвам домогательств

Сумма пожертвования соответствуют гонорарам актера за участие в пересъемке фильма «Все деньги мира»
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Марк Уолберг перечислил 1,5 млн долларов в фонд помощи жертвам домогательствМарк Уолберг перечислил 1,5 млн долларов в фонд помощи жертвам домогательствФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американский актер Марк Уолберг принял решение перечислить фонду помощи жертвам домогательств 1,5 млн долларов, полученные в качестве гонорара за участие в пересъемке ленты «Все деньги мира».

«За последние несколько дней мой гонорар за пересъемку «Всех денег мира» стал важной темой. Я поддерживаю на 100% борьбу за честные выплаты, и я жертвую 1,5 миллиона долларов фонду Time's Up Legal Defense Fund в честь Мишель Уильямс», - написал актер на своей странице в Facebook.

Напомним, Марк Уолберг за оказался в центре скандала после того, как СМИ сообщили, что за пересъемку «Всех денег мира» актер заработал в 1,5 тысячи раз больше своей коллеги по Мишель Уильямс, сыгравшей главную роль. Гонорар Уолберга составил 1,5 млн долларов, в то время как Уильямс получила всего около тысячи долларов.

Ранее кинокомпания Sony Pictures пересняла картину после решения вырезать все сцены с актером Кевином Спейси, ставшим фигурантом секс-скандала. Утверждалось, что актеры участвуют в пересъемке бесплатно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Аналитики предсказывают стремительный рост цен на смартфоны
Косачев: Действия коалиции США по созданию «сил пограничной безопасности» в Сирии нарушают устав ООН
Власти Перу подтвердили гибель одного человека в результате землетрясения на юге страны
Антонов предложил Хантсману возобновить встречи глав МИД и Минобороны России и США
WSJ опубликовала аудиозапись, на которой Трамп говорит о «хороших отношениях» с Ким Чен Ыном
Дональд Трамп пояснил, каких мигрантов он хочет видеть в США
На соревнованиях в Чехии после удара ядром в грудь скончался спортивный судья
МИД Украины поставил Россию в один ряд с Ливией и Сирией по уровню безопасности
Коалиция приступила к созданию новой пограничной службы в Сирии из ветеранов СДС
При обрушении подвесного потолка в мадридском ночном клубе пострадали 26 человек