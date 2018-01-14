2018-01-14T22:13:06+03:00
В мире

WSJ опубликовала аудиозапись, на которой Трамп говорит о «хороших отношениях» с Ким Чен Ыном

Ранее президент США обвинил газету в искажении его слов о «дружбе» с северокорейским лидером
Денис СУХОВ
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WSJ опубликовала аудиозапись, на которой Трамп говорит о «хороших отношениях» с Ким Чен ЫномWSJ опубликовала аудиозапись, на которой Трамп говорит о «хороших отношениях» с Ким Чен ЫномФото: REUTERS
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Газета The Wall Street Journal опубликовала фрагмент аудиозаписи интервью, в котором президент США Дональд Трамп заявил о своих «хороших отношениях» с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

«Мы не отказываемся от наших слов. Вот запись отрывка, который оспаривает Белый дом», - говорится в сообщении WSJ, сопровождающем публикацию.

На опубликованной газетой записи интервью отчетливо слышно, как Трамп говорит о хороших отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, после чего произносит слова о том, что у него «возможно, хорошие отношения с Ким Чен Ыном из Северной Кореи». В заключение американский президент констатирует, что умеет налаживать контакт с людьми.

Ранее Трамп заявил, что издание исказило его слова о «дружбе» с северокорейским лидером, передав их в утвердительной форме, в то время как на самом деле он имел в виду лишь возможность «хороших отношений» с Ким Чен Ыном.

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