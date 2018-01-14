Антонов предложил Хантсману возобновить встречи глав МИД и Минобороны России и США

14 Янв. 2018 2018-01-14T22:35:41+03:00

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Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в ходе встречи в Вашингтоне с американским послом в России Джоном Хантсманом поднял вопрос о восстановлении контактов различного уровня между двумя странами.

«Я поднял перед Ханстманом вопрос о возобновлении контактов между нашими странами на различных уровнях, в том числе чтобы встретились министры обороны, и в формате 2+2 (предусматривает встречу глав внешнеполитических и оборонных ведомств)», - заявил Антонов журналистам.

Кроме того, он напомнил Хантсману о предложении российской стороны создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, а также о необходимости восстановить контакты между парламентариями двух стран.

Встреча Антонова и Хантсмана состоялась в четверг. Американский дипломат находился в Вашингтоне в связи с регулярными консультациями, сообщили в Госдепартаменте США.

Напомним, в последний раз переговоры между Россией и США в формате 2+2 проходили в 2013 году.